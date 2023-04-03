Kadıköy paşası

Beşiktaş'ın başarılı ismi Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında fırtına gibi esti. Siyah-beyazlı ekip geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılırken Cenk, Redmond ile birlikte zaferin mimarı oldu. İlk yarıda Fenerbahçe savunması karşısında fazla etkili olamayan Cenk, ikinci devre Redmond'un da oyuna girmesiyle farkını konuşturdu. Cenk'in ilk golü 58'de geldi. Redmond'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 4 dakika sonra da Kartal'ı öne geçiren golü attı.

FENERBAHÇE'YE İLK KEZ GOL ATTI

62. dakikada Redmond'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Tosun Paşa, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Yıldız oyuncu, maçın son bölümlerinde kenara alınırken Fenerbahçe taraftarları Cenk Tosun'u başarılı performansından dolayı alkışlamayı ihmal etmedi. Öte yenden golcü oyuncu dün akşam ilk Fener bahçe ağlarını havalandırdı. Sarı-lacivertli takıma karşı daha önce 14 maça çıkan Cenk, Kadıköy'de ilk gollerini atarak şansızlığına son verdi.

MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ MELER

Kadköy'deki dev derbide Fenerbahçe'nin Arda Güler'le kazandığı penaltı, ortalığı yangın yerine çevirdi. Beşiktaş cephesi hakem Halil Umut Meler'in verdiği penaltı sonrasında bu karara büyük bir tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Penaltı verilen pozisyonun videosunun paylaşıldığı açıklamada, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadelerine yer verilirken, TFF'nin yapay zekayla yaptığı hakem atamalarına atıfta bulunuldu.