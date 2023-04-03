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Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap! 'VAR kayıtları açıklansın'

Son dakika haberi: Beşiktaş TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'nin sözlerine yanıt verdi. İşte siyah beyazlıların yaptığı açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:55
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap! 'VAR kayıtları açıklansın'

Beşiktaş resmi hesabından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yanıt geldi. İşte o açıklama;

TFF Başkanı'nın bugünkü açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel olarak yapılmasının sebebi Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğinde Avrupa'nın tavsiye niteliğindeki görüşlerini dikkate almıyorsunuz. Bunun adı çifte standart değil mi, kuralları işinize geldiği gibi uygulamak değil mi? Merkez Hakem Kurulu, manuel hakem atamasını neden talep etti, bu konuda ivedilikle bir açıklama bekliyoruz.

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçının VAR Kayıtları Açıklansın

22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe'nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.

Beşiktaş JK olarak;

Fenerbahçe maçına ait VAR kayıtlarının kamuoyuyla ya da kulüplerin belirleyecği temsilcilerle paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak başvuracağımızı,

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlükte bulunan haksız kararından vazgeçmesi ve adaleti sağlayacak yeni bir karar almasını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi,

kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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