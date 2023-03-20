TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

Ara transferde kadrosuna bazı takviyeler yapan Beşiktaş'ın gündemine, Rus futbolcu Dmitri Barinov da gelmişti.
Ara transferde kadrosuna bazı takviyeler yapan Beşiktaş'ın gündemine, Rus futbolcu Dmitri Barinov da gelmişti.
Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.
26 yaşındaki orta saha Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı ile ilgili şunları söyledi:
"Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil."
26 yaşındaki Rus önlibero, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol atarken 3 de asist yaptı.