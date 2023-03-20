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TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden olan Rus futbolcu Dmitri Barinov, siyah-beyazlı takıma transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili konuştu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:12
TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

Ara transferde kadrosuna bazı takviyeler yapan Beşiktaş'ın gündemine, Rus futbolcu Dmitri Barinov da gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

26 yaşındaki orta saha Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı ile ilgili şunları söyledi:

TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

"Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil."

TRANSFER HABERLERİ - Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Pişman değilim"

26 yaşındaki Rus önlibero, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

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