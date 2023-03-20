Sen bir başkasın

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, milli araya oldukça moralli girdi. 5 maç üst üste kazandıktan sonra şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan siyah beyazlılar, bir anda arka arkaya 3 maçta 7 puan kaybedince Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşmüştü. Sonrasında yeniden toparlanma sürecine giren Şenol Güneş'in öğrencileri, sırasıyla Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi rakibine gözdağı verdi. Bu galibiyet serisinde hiç şüphesiz en büyük pay Aboubakar'ın oldu.

ARKA ARKAYA ATIYOR

Beşiktaş'a 3. kez transfer olan Kamerunlu golcü, oyun ritmini bulamadığı dört maçı boş geçtikten sonra Ankaragücü maçıyla gollerini sıralamaya başladı. Başkent ekibine karşı 2. golü atarak galibiyeti garantileyen Aboubakar, Başakşehir maçında önce takımını öne geçiren golü attı. Ardından Başakşehir'in Beşiktaş'ı bunaltmaya başladığı dakikalarda Masuaku'ya asist yapan Kamerunlu yıldız, siyah beyazlıların kazandığı 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Önceki akşam da skor 1-0 iken jeneriklik bir golle skoru 2-0'a taşıyan Aboubakar izleyenleri adeta mest etti. Üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş son 3 karşılaşmasını kazanıp büyük moral bulurken golcü kimliğini göstermiş oldu. Siyah beyazlılar söz konusu süreçte oynadığı 3 mücadelede toplam 7 gol kaydetti. Kalesinde ise sadece 2 gol gördü.