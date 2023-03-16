Haberler Beşiktaş Alli'den iyisi yok

Alli'den iyisi yok

Teknik direktör Karl Robinson, eski öğrencisi Dele Alli için Taklksport'a "Sahada yer aldığında Alli'den daha iyisi yoktur" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Alli'den iyisi yok
Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar forma vermeyi düşünmediği isimlerden biri olan Dele Alli'ye eski hocası Karl Robinson'dan destek geldi. Robinson, eski öğrencisi Dele Alli ile ilgili Talksport'a şu açıklamayı yaptı: "Bence birçok insan onun bir futbolcu olduğunu ve kazandığı parayı yeteneği ile kazandığını unutuyor. Dele her şeyden önce futbol oynamak istiyor. Yetenekleri kesinlikle tartışılmaz. Dele hakkında benim için tek bir gerçek var, sahada yer aldığı zaman Dele Alli'den daha iyisinin olmamasıdır. Takımlar sadece bu fırsatı Dele'ye sunmalı. Manchester City forması giyen Phil Foden da şu anda muhtemelen bu eleştirilerden muzdarip. Bunlar hayatlarını yaşayan ve hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamaya hakları olan genç adamlar. Özgür yaşamak istemeleri de çok doğal değil mi!"
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