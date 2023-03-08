Turgay Demir'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü!

TURGAY DEMİR - GÜNEŞ DOĞACAK
Beşiktaş yaşadığı maddi sorunlara rağmen, Aboubakar, Maxim, Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi nokta atışı transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Kiralık olan Maxim dışındaki yenilerin hepsi Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu ve bu da oldukça önemli. Bu anlamda takıma yeni katılanların performansları gelecek sezonun Beşiktaş'ını kurgulamak adına kritik önem taşıyor. Maxim'in bonservisi mutlaka alınmalı. Takıma tam olarak uyum sağladığında neler yapabileceğini çok daha net göreceğiz. Malum, bu sezon Kartal'ın ciddi bir hedefi kalmamış gibi görünüyor, o nedenle, hesapsız-kitapsız sürekli kazanarak yürümeye çalışacak. Asıl hedef ise yeni sezona hazırlanmak.