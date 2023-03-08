Turgay Demir'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü!

Her maçta tribünleri doldurmak, bu oyunculara şampiyonluktan ne kadar uzak kaldıklarını unutturmak ve şampiyon olacaklarmış gibi motive etmek bir nevi yeni sezonun provasını yapmak olacaktır. Elbette Şenol hoca da çok dikkatli olmalı. Maxim başta, kalitesi yüksek oyuncuları daha çok kullanmalı, onlara güvenmeli. Yeniler birbirlerini uyum sağlayacaklar ise birlikte çok fazla oynamaları şart. Roiser başta eskiler şu ya da bu şekilde motivasyonlarını kaybettiler o zaman şimdi yeni bir şeyler söyleme zamanıdır. Güneş de bunu yapacak ve bulutların arasından yüzünü gösterecektir. Güneş tekrar doğacak, az kaldı...