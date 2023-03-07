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Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta flaş kararlar alınmaya devam ediyor. Devre arasında 6 oyuncuyu kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, gelecek yıl için 9 isimle yola devam etmeyecek. Takımda önemli bir değişim söz konusu olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 43 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni sezonda ayrılık rüzgarları esecek.

Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

Ara transfer döneminde kadrosuna eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i katan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirledi.

Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, performansını beğenmediği isimlerle yolların ayrılmasını istiyor.

Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

KADRO DEĞİŞİYOR

Takvim'in haberine göre Kartal'da Romain Saiss, Dele Alli, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerle vedalaşılacak.

Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero gibi başka takımlara kiralık gönderilen futbolcularla ilgili karar ise daha sonra verilecek.

Beşiktaş'ta sil baştan! 9 ismin bileti şimdiden kesildi

BAŞKAN İLE ZİRVE

Önümüzdeki haftalarda ise Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş, Ümraniye'de bir araya gelecek.

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