BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yazarlardan Kevin N'Koudou yorumu: Doğru bulmuyorum!

Beşiktaş kazandı. Çok pozisyona girdi ama Cenk başarılı değildi. Güneş, Cenk'i ısrarla sol önde oynatmaya devam ediyor. Orada kim oynasa başarılı olamıyor. Oranın adamı N'Koudou'yu gözden çıkarmak hata mı?
GÜRCAN BİLGİÇ
Şenol hocanın sözlerinden anladığım kadarıyla N'Koudou'ya güvenmiyor. Antalyaspor maçı sonrasındaki 'parti' de tuzbiber oldu. N'Koudou ağzıyla kuş tutsa, Cenk'in yerine oynayamaz.
LEVENT TÜZEMEN
Güneş'in yerinde olsam N'Koudou'yu kazanmaya çalışırım. N'Koudou çalım becerisi yüksek, topla dikine hücum edebilen, gol atan ve attırabilen bir oyuncu. Teknik adamların görevi, oyuncuları disipline etmektir. Onun için Şenol hoca, N'Koudou'nun duygularına hitap etmeli. Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta geleceği yok gibi görünüyor. ABD'den aldığı teklifi kabul eder.