Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yazarlardan Kevin N'Koudou yorumu: Doğru bulmuyorum!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yazarlardan Kevin N'Koudou yorumu: Doğru bulmuyorum!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarları bu karşılaşmayı değerlendirirken, teknik direktör Şenol Güneş'in Kevin N'Koudou'la ilgili verdiği kararı da değerlendirdi. Fransız oyuncu, sert bir şekilde eleştirildi. İşte yazarların yorumları... | BEŞİKTAŞ HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:06 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz"

Beşiktaş kazandı. Çok pozisyona girdi ama Cenk başarılı değildi. Güneş, Cenk'i ısrarla sol önde oynatmaya devam ediyor. Orada kim oynasa başarılı olamıyor. Oranın adamı N'Koudou'yu gözden çıkarmak hata mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz"

GÜRCAN BİLGİÇ

Şenol hocanın sözlerinden anladığım kadarıyla N'Koudou'ya güvenmiyor. Antalyaspor maçı sonrasındaki 'parti' de tuzbiber oldu. N'Koudou ağzıyla kuş tutsa, Cenk'in yerine oynayamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz"

LEVENT TÜZEMEN

Güneş'in yerinde olsam N'Koudou'yu kazanmaya çalışırım. N'Koudou çalım becerisi yüksek, topla dikine hücum edebilen, gol atan ve attırabilen bir oyuncu. Teknik adamların görevi, oyuncuları disipline etmektir. Onun için Şenol hoca, N'Koudou'nun duygularına hitap etmeli. Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta geleceği yok gibi görünüyor. ABD'den aldığı teklifi kabul eder.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz"

ALİ GÜLTİKEN

Ben hata olduğunu düşünmüyorum. O bölgede Cenk'le beraber forvet olarak Muleka da var. Şimdi altyapıdan Semih de geldi. Oranın verimliliğindeki sıkıntı, orayı asiste etmekle alakalı. Yani Ghezzal gibi bir oyuncu sahada olabilse bu oyuncuların performansları da farklı hale gelecek. Şimdi Maxim'in önümüzdeki haftalarda ilk 11'de şans bulmasıyla bu tarif ettiğimiz şeyler biraz daha ete kemiğe bürünecektir. Bu oyuncular da çok daha etkili hale geleceklerdir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz"

ÖMER ÜRÜNDÜL

N'Koudou bana göre önemli bir sprinter ama maç içinde de istikrarı inişli çıkışlı . İlk 11 olarak düşünmese de onu gözden çıkarmasını doğru bulmuyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz"

İSKENDER GÜNEN

Cenk, sol önde birçok maçta şans verilen bir isim. Fakat sol önün aranan özelliklerine sahip değil. N'Koudou'yu gözden çıkarmak hata olarak görülmemeli. Çünkü G.Antep'ten gelen Maxim sol önde takıma çok büyük katkılar verebilecek yeterlilikte.

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