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BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ CANLI 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 24. hafta maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 17:58
BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ CANLI 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Ankaragücü, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Amir, Redmond, Salih, Cenk Tosun, Aboubakar

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali, Pedrinho, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Futbolu 2020 yılındad MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 21 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmeye çalışacak.

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