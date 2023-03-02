Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar İskenderun'a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden birisi Hatay'ın İskenderun ilçesi olmuştu. Beşiktaş Kulübü ve taraftarları da deprem bölgelerindeki çocuklar için 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyası başlatmış ve Antalyaspor maçının 4'üncü dakika, 17'nci saniyesinde peluş oyuncaklar sahaya atılmıştı. Karşılaşmanın ardından toparlanan oyuncakların yanı sıra, yardım malzemeleri de TIR'lara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmişti.



İçerisinde hijyen malzemeleri, bebek, yetişkin giyim ve oyuncakların bulunduğu TIR, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. İskenderun Beşiktaşlılar Derneği tarafından karşılanan TIR'daki malzemeler, indirildikten sonra çadırlarda yaşamını sürdüren depremzedelere dağıtıldı. İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal ve yönetim kurulu üyeleri, başta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Tribünlerden atılan oyuncakların Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere diğer deprem bölgelerine de ulaştırılacağı kaydedildi.