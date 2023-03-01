Turgay Demir'den Beşiktaşlı Dele Alli'ye sert sözler! "Ne köy olur ne kasaba"

Deprem felaketini nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir karşılaşmayı kaleme aldı.
UEFA KRİTERİ
Yüzyılın felaketiyle mücadele eden ülkemizde Beşiktaş taraftarının yaptığı "Çocuklar hep gülsün" organizasyonu dünya çapında ses getirdi. The Guardian'dan, Reuters'e, BBC'den ESPN'ye, Al Jazeera'ya, SKY Sport'a, Bloomberg'e kadar dünyanın tüm önemli haber kanalları çocuklar için yapılan organizasyonu, "Muhteşem" diye nitelediler. Gerçekten de muhteşemdi.