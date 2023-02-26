Şenol Güneş Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'ini belirledi!

Beşiktaş, Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta mücadele saat 19.00'da başlayacak. İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı. Ligde 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş 4. basamakta yer alırken; Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.



YENİ TRANSFERLER OYNAMIYOR



Beşiktaş, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiçbirini oynatamayacak. Bu kapsamda siyah-beyazlılar 5 yeni transferi Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Aboubakar ve Maxim'i maç kadrosuna yazamayacak. Siyahbeyazlılarda ara transferde takımdan ayrılan Josef De Souza, Weghosrt, Montero ve Emrecan'ın yanı sıra kart cezalısı Masuaku da forma giyemeyecek. Evindeki son maçını 27 Ocak'ta Alanyaspor ile oynayan ve 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, 1 ay aradan sonra bugün yeniden taraftarıyla bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, ROSIER, TAYYIP, SAISS, TAYFUR, SALIH, GEDSON, GHEZZAL, REDMOND, MULEKA, CENK

Antalyaspor: ALPEREN, BÜNYAMIN, ÖMER, VEYSEL, CEMALI, FREDY, FERNANDO, GHACHA, NAKAJIMA, NDAO, MEHMEDI,