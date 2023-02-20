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Kadroda dev revizyon

Son transferlerle birlikte Şenol hoca köklü değişiklikler yapacak. Yeniler 11’e alınacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kadroda dev revizyon
Beşiktaş'ta teknik ekip, takıma yeni katılan isimlerle birlikte ideal kadroda değişime gidecek. Maxim'i forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Amir Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek. Valentin Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi. Ancak yeni transferler Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim, Antalyaspor maçı erteleme maçı olduğu için bu mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın iki yeni transferi, 5 Mart tarihinde oynanacak olan Ankaragücü mücadelesinde görev verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.
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