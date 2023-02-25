TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

Beşiktaş'ta sol bek adayları a rasında yer alan isimlerden biri olan 21 yaşındaki Lucas Esquivel'e yapılan teklif kabul edilmedi.
Beşiktaş'ta sol bek adayları a rasında yer alan isimlerden biri olan 21 yaşındaki Lucas Esquivel'e yapılan teklif kabul edilmedi.
Arjantin ekibi Club Atletico Union'da forma giyen Esquivel'in menajeri, El Litoral'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş 2.5 milyon dolarlık harika bir teklif yaptı ve onlar gerçekten çok büyük bir kulüp.
Ancak Lucas'ın kulübü bu teklifler sıcak bakmadı ve reddetti" ifadelerini kullandı.