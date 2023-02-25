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TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

Siyah-beyazlılarda sol bek arayışları sürüyor. Beşiktaş'ta gündemdeki isim olan Lucas Esquivel'in menajeri transfere dair konuştu. Beşiktaş teklif yaptı mı? Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor mu? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

Beşiktaş'ta sol bek adayları a rasında yer alan isimlerden biri olan 21 yaşındaki Lucas Esquivel'e yapılan teklif kabul edilmedi.

TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

Arjantin ekibi Club Atletico Union'da forma giyen Esquivel'in menajeri, El Litoral'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş 2.5 milyon dolarlık harika bir teklif yaptı ve onlar gerçekten çok büyük bir kulüp.

TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

Ancak Lucas'ın kulübü bu teklifler sıcak bakmadı ve reddetti" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

Oyuncunun menajeri ayrıca Racing ve Rusya'dan bir kulübün daha teklifte bulunduğunu söyledi.

TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!

UNION'DA BAŞLADI

Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'e kadar devam eden 21 yaşındaki sol bek, bu sezon forma giydiği 2 maçta 180 dakika sahada kaldı. Futbola Club Atletico Union'da başlayan Arjantinli sol bek, toplamda 46 maçta oynadı, 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

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