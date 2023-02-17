Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

TRANSFER HABERİ: Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. 3 bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda kadrodan ayrılacak isimler netleşiyor. İşte Kartal'da vedaya hazırlanan isimler... | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Beşiktaş; sol bek, sol kanat ve ön libero için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroda yer açıyor.

Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Josef de Souza'nın ayrılığıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e düşen siyahbeyazlılar, en az iki takviye daha yapmak istiyor.

Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Bu nedenle Atiba'nın lisansının dondurulması güncelliğini koruyor.

Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Sabah'ın haberine göre gönderilecek bir diğer isim ise Georges-Kevin N'Koudou olarak öne çıkıyor.

Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Adana Demirspor'un görüşmelere başladığı Kamerunlu futbolcunun, Akdeniz ekibiyle anlaşmaya varması halinde gidişine izin verilecek ve böylelikle Kartal, sezon sonuna dek kalan 600 bin Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş olacak.

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