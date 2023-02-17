TRANSFER HABERİ: Beşitaş'ta flaş ayrılıklar! N'Koudou giderse...

Beşiktaş; sol bek, sol kanat ve ön libero için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroda yer açıyor.
Beşiktaş; sol bek, sol kanat ve ön libero için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroda yer açıyor.
Josef de Souza'nın ayrılığıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e düşen siyahbeyazlılar, en az iki takviye daha yapmak istiyor.
Bu nedenle Atiba'nın lisansının dondurulması güncelliğini koruyor.
Sabah'ın haberine göre gönderilecek bir diğer isim ise Georges-Kevin N'Koudou olarak öne çıkıyor.
Adana Demirspor'un görüşmelere başladığı Kamerunlu futbolcunun, Akdeniz ekibiyle anlaşmaya varması halinde gidişine izin verilecek ve böylelikle Kartal, sezon sonuna dek kalan 600 bin Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş olacak.