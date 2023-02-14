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Kahramansın

Beşiktaşlı Josef de Souza 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Övün’ü Adana’da ziyaret ederek formasını hediye etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Kahramansın

Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, enkazdan 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Josef, imzaladığı formasını Arda'ya vererek, "Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim" ifadesini kullandı.


ONA SAHİP ÇIKACAĞIZ


Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy da Arda'nın artık Beşiktaş camiasına emanet olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Arda'yı Beşiktaş Kolejinde okutacağını ve takibini de bizzat kendisinin yapacağını söyledi. İnşallah bu zor zamanları atlatacak, geleceği çok daha güzel ve parlak olacak. Arda, Beşiktaş'ın evladı ve kahramanı. Ona sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.


Ziyarette Josef de Souza ile Arda "kartal pozu" verdi, fotoğraf çektirdi.


'AÇ VE SUSUZDUM'


Enkazda anne, baba ve 3 kardeşinin kaldığını belirten Arda, "Sıkışmıştım, taşları çekmeye çalıştım. Nefes alıyordum ancak üşüyordum, açtım ve susuzdum. 6 gündür enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Gördüğüm ilk ses ve ışıkla 'Hayatım kurtuldu' dedim" diye konuştu.


EVLAT EDİNEBİLİRİM


Josef de Souza "Eşimle hep bugüne kadar kız çocuğu olmamasından bahsediyorduk. Türk hükümetinin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Kim bilir, eğer bu Tanrı'nın bir planıysa, belki ailemiz için kız çocuk için bir işaret alabiliriz" dedi.

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