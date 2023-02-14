Haberler Beşiktaş 7’den 70’e yardımlar sürüyor

7’den 70’e yardımlar sürüyor

Ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor kulüpleri de yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gelen çocuk, genç, yaşlı demeden herkes ihtiyaç malzemelerinin tasniflenerek kolilenmesinde büyük çaba harcıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
7’den 70’e yardımlar sürüyor
Ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor kulüpleri de yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gelen çocuk, genç, yaşlı demeden herkes ihtiyaç malzemelerinin tasniflenerek kolilenmesinde büyük çaba harcıyor.
DİĞER
Son dakika Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz iddialara ateş püskürdü: Hala çıkmadılar ve bekliyoruz!
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maxim’de son viraj
Josef'ten takdir toplayan hareket! "Evlat edinebilirim"
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Şubat su kesintisi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15