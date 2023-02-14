Avusturya’dan sol bek

Siyah-beyazlılar, inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Arthur Masuaku'nun yerine genç sol bek arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu mevkii için son gözdesi 22 yaşındaki sol bek Amadou Dante oldu. Dante, Avusturya ekibi Sturm Graz'da forma giyiyor.
Siyah-beyazlılar, inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Arthur Masuaku'nun yerine genç sol bek arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu mevkii için son gözdesi 22 yaşındaki sol bek Amadou Dante oldu. Dante, Avusturya ekibi Sturm Graz'da forma giyiyor.