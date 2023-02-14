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Çebi’den derbi daveti

Beşiktaş başkanı, depremzede 3 gencı G.Saray maçına çağırdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Çebi’den derbi daveti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü. Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.
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