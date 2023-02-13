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Josef de Souza'dan takdir toplayan hareket! "Evlat edinebilirim"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğinin sinyalini verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:19
Josef de Souza'dan takdir toplayan hareket! "Evlat edinebilirim"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, ülkemizde 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet verdi. 'Asrın felaketi' sonrası Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Globo Esporte'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Josef, depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğinin sinyalini verdi. Tecrübeli futbolcu açıklamasında, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" diye konuştu.

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