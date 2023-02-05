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Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken mücadelenin tek golünü atan Saiz, bir ilke imzasını attı. İşte o veri ve Fenerbahçe detayı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:29
Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kırmızı-beyazlılarda kısa süre önce transfer edilen yıldız futbolcu uzun süre sonra bir ilke imza attı.

Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Beşiktaş'a karşı etkili performans sergileyen tecrübeli oyuncu maça damga vurdu.

Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabakaya taraftarların ilgisi az oldu.

Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Kırmızı-beyazlı tribünlerde yer alan boşluklar dikkat çekti. Öte yandan Beşiktaş taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu.

Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Sivasspor'da yeni transfer Samuel Saiz attığı golle birlikte uzun süre sonra bir ilke imza attı. Milliyet'in OPTA'dan derlediği veriye göre; Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Samuel Saiz, Pedro Henrique'den (Eylül 2021'de Fenerbahçe maçı) bu yana Sivasspor formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

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