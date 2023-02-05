Sivasspor-Beşiktaş maçında bir ilk! Fenerbahçe...

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kırmızı-beyazlılarda kısa süre önce transfer edilen yıldız futbolcu uzun süre sonra bir ilke imza attı.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kırmızı-beyazlılarda kısa süre önce transfer edilen yıldız futbolcu uzun süre sonra bir ilke imza attı.
Beşiktaş'a karşı etkili performans sergileyen tecrübeli oyuncu maça damga vurdu.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabakaya taraftarların ilgisi az oldu.
Kırmızı-beyazlı tribünlerde yer alan boşluklar dikkat çekti. Öte yandan Beşiktaş taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu.
Sivasspor'da yeni transfer Samuel Saiz attığı golle birlikte uzun süre sonra bir ilke imza attı. Milliyet'in OPTA'dan derlediği veriye göre; Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Samuel Saiz, Pedro Henrique'den (Eylül 2021'de Fenerbahçe maçı) bu yana Sivasspor formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.