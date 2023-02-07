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Her şey bitmedi

Teknik Direktör Güneş oyuncularını tatlı sert uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, “İki maçta kaybedilen beş puan çok üzücü ama her şeyin sonu değil... Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Her şey bitmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularıyla yaptığı toplantıda onları tatlı sert bir dille uyardı. Üst üste 5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra önce Karagümrük ile berabere kalarak iki puan, ardından da Sivasspor'a mağlup olarak üç puan daha kaybetmelerinin hiç de normal olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Elbette bu kayıplar hiç hesapta yoktu. Puan kaybı kadar, ortaya konulan futbol da ne beni, ne de camiamızı mutlu etmedi. Eminim siz de hiç mutlu olmadınız. Şimdi bütün bunları geride bırakıp önümüzde bakmamız gerekiyor" dedi ve şöyle devam etti:

ESKİ GÜNLERE DÖNELİM

"İki maçta 5 puan kaybı bize hiç yakışmadı, önce bunu iyi idrak edelim. Ama bu kayıplar her şeyin sonu demek değil. Önümüzde daha uzun bir maraton var. Biz nasıl beklenmedik kayıplar yaşadıysak, rakiplerimiz de benzer bir periyodun içine girebilir. Bu nedenle asla şampiyonluk yarışında çok geriye düştük gibi bir düşüncenin içine girmeyin. Bu köprünün altından daha çok sular akar. Önemli olan eski günlerimize geri dönmek. Bunu da hep birlikte başaracağız. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız. Biz mücadelemizi edelim, gerisi kendiliğinden gelecektir."

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