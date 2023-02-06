Haberler Beşiktaş Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

Son olarak Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kadro yapılanmasında önemli hamleler yapacak. Siyah beyazlılarda değişim rüzgarları eserken takımdaki 9 yıldız isim hakkında kritik karar verildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor yenilgisinin ardından "Kalacaklar ve gideceklerle gelecek sezonun planlamasını yapacağız" ifadelerini kullanıp değişim sinyali vermişti. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 9 futbolcunun mukavelesi sona erecek. Sabah'ta yer alan habere göre bunlardan 5'i ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyenlerle birlikte gönderilecekler listesindeki sayının artması bekleniyor. İşte 9 oyuncunun durumu:

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

ATİBA HUTCHINSON

39 yaşındaki emektar futbolcu, sezon sonu itibarıyla takımda yok. Kanadalı oyuncuya antrenörlük teklifi yapılacak ve karar kendisine bırakılacak.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

JOSEF DE SOUZA

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alınamayan Brezilyalı orta saha ile yeni sözleşme yapılmayacak ve emekleri için teşekkür edilecek.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

CENK TOSUN

Sözleşmesinde "Ligde 15 gol katkısı sağlarsa ya da 25 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar" maddesi bulunan Tosun Paşa ile şartların oluşması beklenmeden mukavele yapılacak. Ayrıca ücretinde iyileştirmeye gidilecek.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

WELINTON

33 yaşındaki tecrübeli stoper de son demlerinde. Haziran ayı geldiğinde kesin olarak takımdan ayrılacak.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

NATHAN REDMOND

1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz futbolcunun genel performansı yeterli görülmüyor. Takıma katkısını yukarı taşımadığı takdirde o da Beşiktaş'a veda edecek.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

ARTHUR MASUAKU

21 maçı geride bırakan deneyimli sol bek, 4 müsabakaya daha çıkması halinde otomatik olarak West Ham'dan 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınacak ve 3 yıllık kontratı devreye girecek. Teknik ekibin mevcut şartlarda futbolcuyu oynatmaktan başka çaresi görünmüyor.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

TAYFUR BİNGÖL

Alanyaspor'dan kiralık olarak takıma gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesi 1.5 milyon Euro. Sezon sonuna doğru Alanyaspor ile bonservis üzerine pazarlık yapılması düşüncesi var.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

DELE ALLI

İngiliz yıldız Beşiktaş'a gelmeden önce yaşadığı ağır düşüşü İstanbul macerasında da tersine çeviremedi. 26 yaşındaki oyuncu, sezon bitiminde Everton'a geri dönecek.

Şenol Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bugüne kadar hiç istikrar sağlayamadı. Performansı teknik heyeti memnun etmiyor. Gelen tekliflere de kapalı olan futbolcu, sezon sonu yolcu listesinde.

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