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Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini açıkladı!

Son dakika BJK haberleri... Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Boşnak futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 17:08 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 17:20
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini açıkladı!

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Bonservis olarak 3.2 milyon Euro ödeyecek olan siyah-beyazlılar, sonraki satış gelirinden Konyaspor'a yüzde 20 pay verecek.

Amir Hadziahmetovic, sezonun kalan bölümü için 580 bin Euro alacak.

Oyuncu sonraki yıllar için 1.16 milyon Euro yıllık ücret alacak ve maç başına oyuncuya 10 bin Euro ödenecek.

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