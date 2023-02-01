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Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'in transferini KAP'a bildirdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Siyah beyazlılar Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 16:51 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:05
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'in transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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