Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'in transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.