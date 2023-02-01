Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'in transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.