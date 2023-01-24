Beşiktaş'ta Onur Bulut gelişmesi! Transfer için harekete geçilecek

Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasından ve Manchester United'a imza atmasından sonra eski yıldızı Vincent Aboubakar'a vakit geçirmeden imza attırdı.
Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasından ve Manchester United'a imza atmasından sonra eski yıldızı Vincent Aboubakar'a vakit geçirmeden imza attırdı.
Kamerunlu golcüyü kadrosuna katan Kara Kartal, diğer mevkilere takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, stoper, sol kanat ve sağ bek transferi yaparak transfer sezonunu tamamlamak istiyor.
ONUR BULUT KAYSERİSPOR'U REDDETTİ
Sağ bek transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre, siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yar alan Kayserisporlu Onur Bulut kulübünün yaptığı son sözleşme uzatma teklifini de kabul etmedi.
Böylece tecrübeli oyuncunun Kayserispor ile yola devam etmeyeceği de netleşmiş oldu. Siyah-Beyazlı kulübün Onur Bulut ile yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiği ve kısa süre içinde harekete geçeceği öğrenildi.
YILDIZINI PARLATTI MİLLİ FORMAYI KAPTI
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Onur Bulut'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
28 yaşındaki futbolcu daha önce Bochum, Freiburg, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımların formasını giydi. Kısa süre içinde gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekti ve formayı kaptı. Geçtiğimiz yıl ilk kez A Milli Takım formasını giydi.