Haberler Beşiktaş Beck: Tam bir silah olur

Beck: Tam bir silah olur

İlhan Mansız'dan sonra Aboubakar'a bir destek de eski takım arkadaşı Andreas Beck'ten geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Beck: Tam bir silah olur
İlhan Mansız'dan sonra Aboubakar'a bir destek de eski takım arkadaşı Andreas Beck'ten geldi. Geçtiğimiz aylarda futbol hayatını noktalayan Beck, "Aboubakar tam bir makine. Kendisi en üst düzey forvetlerden. Eğer sağlıklı olursa Beşiktaş için tam bir silah olur" dedi. Şenol Güneş içn de methiyeler dizen Beck, "Bana göre kendisinin en büyük başarısı takımı yönetmedeki kabiliyeti. O dönem üzerimizde büyük bir baskı vardı. Taraftar şampiyonluk bekliyordu. Şenol Güneş'in en çok saygı duyduğum yönlerinden birisi de oldukça sakin bir tavrı olması" diye konuştu
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