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Kaba operasyonu

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Muhammed Kaba’yı listesine aldı. Valenciennes’da oynayan 21 yaşındaki Fransız yıldız Kaba için düğmeye basıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Kaba operasyonu
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta sahasını da güçlendirmek istiyor. Fransız basını, Kartal'ın II. Lig takımlarından Valencienes'te bu sezon yıldızı parlamaya başlayan Kaba'yı istediğini yazdı. 2021'de kulübün alt yapısından a takıma alınan Kaba bu sezon Fransa II. Ligi'nde 15 maçta forma giydi; 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Kaba, son olarak Dijon karşısında forma giydi ve takımının tek golünün asistini yaptı. 21 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu, Gedson Fernasdes'in de forma giydiği 8 numarada oynuyor.
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