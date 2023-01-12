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Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Son dakika spor haberi: Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Fransız ekibi Metz'de forma giyen Kiki Kouyate'yi listede ilk sıraya aldı. Malili oyuncu için teklifini sunan siyah-beyazlılara transferde 2 rakip birden çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 18:11
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Wout Weghorst'un yerine Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılarda stoper takviyesi için de girişimler yapılıyor.

Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Siyah-beyazlılar ilk hedefi Metz forması giyen Kiki Kouyate olarak belirledi. Malili savunmacı için temaslar başladı.

Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki savunmacı için kulübüne 3 milyon euro'luk teklif yaptı. Metz'in 5.5 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu ve pazarlıkların sürdüğü kaydediliyor.

Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Kartal'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kouyate'nin Avrupa'dan başka talipleri de bulunuyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Montpellier ve Augsburg, Malili oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Montpellier'in Metz'in 5.5 milyon euro'luk talebine en yakın teklifi vermeye hazır olduğu belirtilen haberde, oyuncunun tercih olarak Beşiktaş veya Augburg'a daha yakın olduğu ifade edildi.

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