Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Wout Weghorst'un yerine Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılarda stoper takviyesi için de girişimler yapılıyor.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Wout Weghorst'un yerine Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılarda stoper takviyesi için de girişimler yapılıyor.
Siyah-beyazlılar ilk hedefi Metz forması giyen Kiki Kouyate olarak belirledi. Malili savunmacı için temaslar başladı.
Kartal'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kouyate'nin Avrupa'dan başka talipleri de bulunuyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Montpellier ve Augsburg, Malili oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Montpellier'in Metz'in 5.5 milyon euro'luk talebine en yakın teklifi vermeye hazır olduğu belirtilen haberde, oyuncunun tercih olarak Beşiktaş veya Augburg'a daha yakın olduğu ifade edildi.