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Aboubakar idmanda

Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu forvet için girişimlerini sürdürürken, Suudi kulübü Al-Nassr yıldız ismin idmandaki fotoğraflarını paylaştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Aboubakar idmanda

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar ile ilgili haberler manşetleri süslemeyi devam ederken, Kamerunlu oyuncu dün Suudi kulübü Al-Nassr ile idmana çıktı! Kulübünden ayrılacağı konuşulan ve Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Vincent Aboubakar, takımıyla idmana çıkarken, Al Nassr kulübü, yıldız ismin idmandaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada İtalya'dan Sky Sports da Suudi kulübü Al-Nasr'ın Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiği iddiasını yalanladı. Haberde "Şu anda Vincent Aboubakr ile AlNasr Kulübü arasındaki sözleşmeyi feshetmek için hala bir anlaşma yok" ifadelerine yer verildi. Kamerunlu golcünün Al-Nasr kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

Sevilla'nın menzilinde


Aboubakar'a bir talip de İspanya'dan çıktı. Estadio Deportivo'nun "Aboubakar, Sevilla'nın menziline girdi" başlığı ile verdiği haberde, "Kamerunlu forvet, Sevilla'nın ilgisini çekti" ifadelerini yer verildi. Sampaoli'nin bir basın toplantısında "20 gol atacak forvete ihtiyacım var" demesinden sonra Aboubakar bir anda Sevilla'nın hedefi oldu.

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