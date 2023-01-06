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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah beyazlılarda zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 19:44
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşen Faslı futbolcu Romain Saiss, kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Berkay Vardar, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Oğuzhan Akgün, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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