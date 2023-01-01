Kartal nefes aldı

Siyah-beyazlılar 2023'e mutlu ve umut giriyor. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından, son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen rakipleri Adana Demirspor'u mağlup ederek sıralamada 2 sıra birden yükselen Kara Kartal'da moraller ve keyifler yerinde. Zirve ile arasındaki puan farkını 7'e indiren Beşiktaş, hafta içinde oynanacak maçları BAY geçtikten sonra, önümüzdeki hafta sonunda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak yeni bir galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını "Bu dakikadan sonra kaybedilecek 1 puan bile bizi yarıştan uzaklaştırır. Herkes bu düşünceyle sahada varını yoğunu ortaya koymalı" diyerek uyardı. Beşiktaş'ın, Adana Demirspor'un maçında istatistikleri de siyah-beyazlıların kazanmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Rakip kaleye 12'si isabetli 15 şut gönderen Kara Kartal, 9 net gol fırsatı yakaladı.