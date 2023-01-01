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Kartal nefes aldı

Adana Demirspor’u yenerek moral bulan Beşiktaş’ta keyifler yerinde. Hafta içini BAY geçecek olan Kartal Kasımpaşa’yı yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Kartal nefes aldı
Siyah-beyazlılar 2023'e mutlu ve umut giriyor. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından, son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen rakipleri Adana Demirspor'u mağlup ederek sıralamada 2 sıra birden yükselen Kara Kartal'da moraller ve keyifler yerinde. Zirve ile arasındaki puan farkını 7'e indiren Beşiktaş, hafta içinde oynanacak maçları BAY geçtikten sonra, önümüzdeki hafta sonunda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak yeni bir galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını "Bu dakikadan sonra kaybedilecek 1 puan bile bizi yarıştan uzaklaştırır. Herkes bu düşünceyle sahada varını yoğunu ortaya koymalı" diyerek uyardı. Beşiktaş'ın, Adana Demirspor'un maçında istatistikleri de siyah-beyazlıların kazanmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Rakip kaleye 12'si isabetli 15 şut gönderen Kara Kartal, 9 net gol fırsatı yakaladı.
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