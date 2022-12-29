BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal keskin virajda! İşte Şenol Güneş'in Adana Demirspor maçı ilk 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Derbi maçında G.Saray'a mağlup olduktan sonra Antalya maçı ertelenen, bir sonraki hafta G.Antep deplasmanında altın değerinde iki puan daha bırakarak toplam 5 puan yitiren ve zirve yarışında büyük yara alan siyah-beyazlılar evindeki kritik randevuda güçlü rakibini yenip üst sıralardan kopmamaya çalışacak. Kara Kartal bu maçı kazanarak hem yeni yıla moralli girmek, hem de zirve ile arasındaki puan farkının açılmasına 'dur' demek istiyor. Beşiktaş'ın konuk edeceği Adana Demirspor, son 11 haftadır yenilgi yüzü görmezken bu periyotta 5 galibiyet, 6 da beraberlik elde etti.

ZİRVEYE TUTUNACAK

Siyah-beyazlılarda bu akşam yaşanacak olası puan kaybı, Beşiktaş için her şeyi daha da zor bir hale getirecek. Yönetim sadece puan olarak geride kalmaktan değil, aynı zamanda tribünlerin de tepkisinden çekiniyor. Bu nedenle Başkan Çebi ve yönetim sık sık Ümraniye'ye giderek hem teknik heyet hem de oyunculara moral ve destek verdiği öğrenildi. Adana Demirspor maçı siyahbeyazlılar için adeta kader sınavı haline geldi. Kartal, rakibini devirmeyi başarırsa rahat bir nefes alacak ve zirve yarışına güçlü bir şekilde tutunacak.

Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Kara Kartal bugün de kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ DEĞİŞECEK!

Teknik direktör Güneş, bu akşamki maçta öncelikle orta sahadaki üçlünü değiştirecek, Deneyimli teknik adamın bu karşılaşmada orta sahada Salih, Josef, Gedson üçlüsüne şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının ideal orta saha kurgusunun bu olduğu ve sakatlık ceza olmaması halinde bu oyucuları tercih edeceği öğrenildi. Necip-Atiba ikilisinin bu akşamki maça kulübede başlaması bekleniyor.

MASUAKU YİNE 11'DE

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden biri olan Arthur Masuaku'nun bugün sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Teknik kadronun verdiği şansı iyi kullanamayan Umut Meraş'ın yerine Antep maçında sonradan giren ve asist yapan Masuaku, Adana Demir maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada olacak. Öte yandan aynı maçta kötü bir performans sergileyen ve takımını 10 kişi bırakabilecek hareket sergileyen Kevin N'Koudou'nun lerine de İngiliz yıldız Redmond'un oynaması bekleniyor.

16 GOLE DİREKT KATKI

Beşiktaş'ın iki forveti Weghorst ile Cenk Tosun'un bu akşam ilk 11'de birlikte sahaya çıkacakları belirtildi. Hollandalı yıldız ligde 7 gol, 4 asistlik bir performans sergilerken, Cenk Tosun da 4 gol, 1 asistle takımına katkı verdi. İki forvet 11 gol ve 5 asistle toplamda 16 gole doğrudan katkı sağlamaları dikkat çekti. Beşiktaş'ta ayrıca Muleka ve N'Koudou'nun da ligde 4'er golleri bulunuyor.

İŞTE İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Redmond, Cenk, Weghorst.

A. Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Semih, Samet, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Akintola, Emre.