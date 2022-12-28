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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Dele Alli resmen dibe vurdu! Son 3 sezonda...

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli konusunda kocaman bir hayal kırıklığı yaşanmış durumda. Dünya yıldızı olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 senedeki düşüşü ise gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli kariyerinde dip yapmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

İngiliz futbolcu, son 3 sezonda sadece 7 gol attı, 6 da asist üretti.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Geçmiş performansını mumla aratan Dele Alli'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Söz konusu istatistik, Takvim'in haberine göre İngiliz futbolcunun kariyerinde yaşadığı sert düşüşü de ortaya koyuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Dele Alli, Tottenham'da 269 maçta 67 gol 61 asist, Milton Keyner Dons'da 88 maçta 24 gol 15 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Everton'da 13 maçta skor üretemeyen futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maçta toplam 2 gol bulabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Toplamda Dele Alli 93 gol attı ve 76 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

İngiliz oyuncu son 3 sezonda sadece 7 gol kaydedebildi, 6 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Dele Alli bu maçlarda 2 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

26 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 575 dakika süre buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...

Dele Alli siyah beyazlı forma ile sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

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