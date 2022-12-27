Haberler Beşiktaş Uçan Hollandalı

Uçan Hollandalı

Antep deplasmanında 1 puanı kurtaran Weghorst, taraftarlardan geçer not alan tek isim oldu. Maç sonu arkadaşlarını da motive etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Uçan Hollandalı

Ülkesi Hollanda'yı Dünya Kupası'nda sırtlayıp büyük ses getiren Wout Weghorst, önceki gece de Beşiktaş'ın kahramanı oldu. 86'da attığı golle takımı yenilgiden kurtaran 30 yaşındaki forvet, maç boyu takımın ayakta kalan tek ismiydi. Attığı gol dışında mücadelesiyle de siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. Bunu istatistiklerine de yansıttı. 2'si hava topu olmak üzere 6 ikili mücadele kazandı, paslarında yüzde 71 isabetli sağladı. Geldiğinden bu yana gösterdiği hırslı futboluyla Beşiktaşlıların sevgilisi olan 1.97 boyundaki futbolcu sosyal medyada da övgü yorumları aldı. Bu arad usta krampon siyah beyazlı formayla ligde 7. golünü kaydetti. Öte yandan Weghorst'un maç bitiminde soyunma odasında kısa bir motivasyon konuşması yapıp arkadaşlarına moral verdiği belirtildi. Weghorst'un "Böyle yol kazaları her takım için olur. Önemli olan formumuzu yükseltmemiz. Savaşmaya devam etmeliyiz" dediği gelen haberler arasında.

DİĞER
Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan sevgilisine evlenme teklif etti
Ünlü popçu Zeynep Bastık 3 milyon TL kaybetti!
F.Bahçe'de Jesus endişesi! G.Saray derbisinde...
Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan!
Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 07:40
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? 07:24
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:03
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:59
Daha Eski
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:58
Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta 00:27
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 00:26
Cimbom'a Hollandalı orta saha! Cimbom'a Hollandalı orta saha! 00:26
G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... 00:26
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... 00:26