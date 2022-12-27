Uçan Hollandalı

Ülkesi Hollanda'yı Dünya Kupası'nda sırtlayıp büyük ses getiren Wout Weghorst, önceki gece de Beşiktaş'ın kahramanı oldu. 86'da attığı golle takımı yenilgiden kurtaran 30 yaşındaki forvet, maç boyu takımın ayakta kalan tek ismiydi. Attığı gol dışında mücadelesiyle de siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. Bunu istatistiklerine de yansıttı. 2'si hava topu olmak üzere 6 ikili mücadele kazandı, paslarında yüzde 71 isabetli sağladı. Geldiğinden bu yana gösterdiği hırslı futboluyla Beşiktaşlıların sevgilisi olan 1.97 boyundaki futbolcu sosyal medyada da övgü yorumları aldı. Bu arad usta krampon siyah beyazlı formayla ligde 7. golünü kaydetti. Öte yandan Weghorst'un maç bitiminde soyunma odasında kısa bir motivasyon konuşması yapıp arkadaşlarına moral verdiği belirtildi. Weghorst'un "Böyle yol kazaları her takım için olur. Önemli olan formumuzu yükseltmemiz. Savaşmaya devam etmeliyiz" dediği gelen haberler arasında.