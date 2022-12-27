Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket ediyor. Ozan Tufan ısrarını sürdüren Şenol Güneş'in milli oyuncuyu isteme sebebi ortaya çıktı. İşte transferin detayları.... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Sabah'ın haberine göre tecrübeli hoca, bizzat iletişim kurduğu Bursaspor ve milli takımdan eski oyuncusundan 'Gelirim' yanıtını aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Sezon başında Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro kazandırarak Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan burada 20 lig maçında 1161 dakika süre aldı. 4 golle takımına katkı verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Kariyeri boyunca 191 Süper Lig karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 21 gol-30 asistlik bir performansa sahip.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

OZAN TUFAN BU SEZON NE YAPTI?

Hull City forması giyen Ozan 21 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Ozan bu maçlarda 313 dakika süre buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Ozan'ın İngiliz ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!

Ozan Tufan'ın güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

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