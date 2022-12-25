Kartal av peşinde! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Süper Lig'in şampiyon adaylarından Beşiktaş, bugün deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olauyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. G.Antep ise 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16 puan toplayabildi. Şanlıurfa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını 4-2 kazanmasına rağmen özellikle ilk yarıdaki futboluyla sert eleştirilere maruz kalan Beşiktaş'ta tek hedef zorlu Antep deplasmanından 3 puan alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak.



JOSEF DE SOUZA 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza bugün yeniden ilk 11'de sahaya çıkacak. Dünya Kupası arasında diz bölgesinden tedavi gören ve ağrılarından kurtulan tecrübeli oyuncu, eksik olan kondisyonunu da bu dönemde giderdi. Sağlık heyetinin 'oynayabilir' raporu verdiği sambacı, Şenol Güneş'e "Sahada olmak istiyorum" deyince, başarılı çalıştırıcı da onu ilk 11'de oynatmaya karar verdi.



4 OYUNCU GİTMEDİ

Beşiktaş'ta 2'si sakatlık nedeniyle olmak üzere 4 oyuncu Antep deplasmanına götürülmedi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Ayrıca, sakatlıkları olmamasına karşın Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün de kamp kadrosuna alınmadı.



ALLI DE KULÜBEDE

Beşiktaş'ta kupa maçına ilk 11'de başlayan 6 oyuncu bugün kulübede olacak. Kaleci Ersin dışında Necip, Atiba, Salih Uçan, Muleka ve Dele Alli'nin; karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağı belirtildi. Kartal'da savunmada Tayyip TalhaWelinton ikilisi görev yaparken, ortada ise Josef-Gedson ikilisi forma giyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantepspor: Günay, Kitsiou, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Talha, Welinton, Emrecan, Rosier, Josef, Gedson Umut, Redmond, Weghorst, Cenk