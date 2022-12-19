Beşiktaş'ta Wout Weghorst idmanda yer aldı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ile 21 Aralık Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Siyah beyazlılarda Dünya Kupası'ndan dönen Wout Weghorst idmanda yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla tamamlayacak.