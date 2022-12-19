Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Dünya Kupası arası sonrası liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dünya Kupası arası sonrası liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Katar'da düzenlenen turnuva sonrası yaptığı kamp ve hazırlık maçlarıyla sezonun kalan bölümüne hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hem ara transfer dönemi hem de yeni sezon için arayışlarına başladı.
Yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan göndermek isteyen siyah-beyazlılarda durumu belirsizliğini koruyan isimlerden biri de Nathan Redmond olmuştu.
Kara Kartal, son olarak Southampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda kadar sözleşme imzalamıştı.
İngiliz oyuncu, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Beşiktaş'ta yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik direktör Şenol Güneş'ten gelecek raporu bekliyor.
Deneyimli hoca; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Redmond'un performansının sürekli olmasını bekliyor.
Yönetim, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcu ile ilgili kararını vermedi.
Güneş'in Redmond'dan memnun kalması halinde yeni kontrat yapılacak.
Nathan Redmond, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maçta görev aldı.
Deneyimli futbolcu 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, İngiltere Milli Takımı ile 1 maçta forma giydi.
Redmond'ın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.