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Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nathan Redmond, gösterdiği performansla isteneni veremedi. Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İngiliz futbolcuyla ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:56
Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Dünya Kupası arası sonrası liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Katar'da düzenlenen turnuva sonrası yaptığı kamp ve hazırlık maçlarıyla sezonun kalan bölümüne hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hem ara transfer dönemi hem de yeni sezon için arayışlarına başladı.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan göndermek isteyen siyah-beyazlılarda durumu belirsizliğini koruyan isimlerden biri de Nathan Redmond olmuştu.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Kara Kartal, son olarak Southampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda kadar sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

İngiliz oyuncu, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Beşiktaş'ta yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik direktör Şenol Güneş'ten gelecek raporu bekliyor.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Deneyimli hoca; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Redmond'un performansının sürekli olmasını bekliyor.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Yönetim, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcu ile ilgili kararını vermedi.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Güneş'in Redmond'dan memnun kalması halinde yeni kontrat yapılacak.

Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Nathan Redmond...

Nathan Redmond, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maçta görev aldı.

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