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5'iktaş tam gaz

Kartal, Antalya kampında Giresunspor ile hazırlık maçı oynadı. Siyah beyazlılar Gedson (2), Cenk (2) ve N’Koudou ile şov yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
5'iktaş tam gaz
Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan hazırlık maçını siyah-beyazlılar, 5-3 kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 30. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 45. dakikada penaltıdan N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi. Kartal, ikinci yarıya golle başladı. 46'da yine Fernandes skoru 3-0'a taşıdı. Siyah beyazlıların diğer 2 golü ise Cenk Tosun'dan geldi. Giresunspor'un sayılarını ise Serginho, Doğan Can ve Vukan kaydetti. Bu arada 54. dakikada rakibiyle hava topunda çarpışan Tayyip Talha'nın kaşında açılma oldu.
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