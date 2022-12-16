5'iktaş tam gaz

Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan hazırlık maçını siyah-beyazlılar, 5-3 kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 30. dakikada GedsonFernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 45. dakikada penaltıdan N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi. Kartal, ikinci yarıya golle başladı. 46'da yine Fernandes skoru 3-0'a taşıdı. Siyah beyazlıların diğer 2 golü ise Cenk Tosun'dan geldi. Giresunspor'un sayılarını ise Serginho, Doğan Can ve Vukan kaydetti. Bu arada 54. dakikada rakibiyle hava topunda çarpışan Tayyip Talha'nın kaşında açılma oldu.