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Beşiktaş Giresunspor maçı CANLI

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Giresunspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:57
Beşiktaş Giresunspor maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14:00'te başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

İSTANBUL'A DÖNECEK!
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile oynuyor. Siyah-beyazlı ekip Antalya'daki diğer maçlarda Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmişti. Kartal müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

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