Beşiktaş Giresunspor maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.





İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic



BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14:00'te başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

İSTANBUL'A DÖNECEK!

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile oynuyor. Siyah-beyazlı ekip Antalya'daki diğer maçlarda Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmişti. Kartal müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.