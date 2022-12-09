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Aferin Saiss!

Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Fas’ın Beşiktaşlı stoper Saiss’e tüm takım tam destek verdi. Başkan Çebi, teknik direktör Güneş ve oyuncular, yıldız oyuncuyla görüntülü konuşarak kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Aferin Saiss!

Katar'daki Dünya Kupası'nda Saiss'li Fas'ın yarı finale yükselmesi ardından Beşiktaş kulübü, yıldız oyuncuyla görüntülü konuştu. Beşiktaş, Saiss ile yaptığı görüntülü konferansı sosyal medya hesabından yayınlarken, tüm oyuncular Faslı yıldızı kutladı. Şenol Güneş, "Başarılar diliyorum. Umarım yarı final, hatta final görürsünüz. Bu arada zayıflamışsın" derken, Saiss de hocasına teşekkür etti. Faslı yıldız Başkan Çebi'ye "Nasılsın patron" diye hitap ederken, Başkan Çebi "Bana her seferinde patron diye sesleniyor. Sen büyük başkansın. Her şey iyi gidiyor mu?" yanıtını verdi.

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