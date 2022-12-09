Aferin Saiss!

Katar'daki Dünya Kupası'nda Saiss'li Fas'ın yarı finale yükselmesi ardından Beşiktaş kulübü, yıldız oyuncuyla görüntülü konuştu. Beşiktaş, Saiss ile yaptığı görüntülü konferansı sosyal medya hesabından yayınlarken, tüm oyuncular Faslı yıldızı kutladı. Şenol Güneş, "Başarılar diliyorum. Umarım yarı final, hatta final görürsünüz. Bu arada zayıflamışsın" derken, Saiss de hocasına teşekkür etti. Faslı yıldız Başkan Çebi'ye "Nasılsın patron" diye hitap ederken, Başkan Çebi "Bana her seferinde patron diye sesleniyor. Sen büyük başkansın. Her şey iyi gidiyor mu?" yanıtını verdi.