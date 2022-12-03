BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Beşiktaş, bu arayı idmanlarla geçiriyor.
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Beşiktaş, bu arayı idmanlarla geçiriyor.
Siyah-beyazlı ekip son olarak Fatih Karagümrük ile Vodafone Park Stadyumu'nda hazırlık maçı yaptı.
1-0 geriye düşen Kartal, Kerem Atakan Kesgin ile beraberliği buldu ve mücadele 1-1 sona erdi.
Beşiktaş bundan önce İstanbulspor ile karşılaşmıştı.
Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazanmayı başarmıştı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Ahmet Nur Çebi, takviye konusunda anlaştı.
Glen bilgilere göre ikili 'rakam' üzerinde fikir birliğine varamadı.
Güneş devre arası için transfer raporunu erken verirken en az 3 oyuncu istedi.
Hatta tecrübeli hoca 4 oyuncu olursa şampiyonluğa oynamanın kendileri için daha kolay olacağının altını çizdi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ise yabancı sınırından bahsetti.
2 yabancı alabilmek için 2 yabancı gönderebileceklerini söyledi.
Bu isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda bitecek isimler olabileceğinin altını çizdi.
Başkan Çebi'nin "1 oyuncu yetmez mi?" öneresine Güneş "Olmaz" yanıtını verdi.
Ahmet Nur Çebi bu kez de "Belki 2 takviye yapabiliriz ama 3 çok zor" dedi.
Şenol Güneş'in transfer istediği bölgeler stoper, sol bek, kanat oyun kurucusu ve ön libero.