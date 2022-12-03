Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Beşiktaş'ta transfer planı belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Ahmet Nur çebi ve takımın teknik direktörü Şenol Güneş kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan bu toplantıda transferin rotası da şekillendi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Glen bilgilere göre ikili 'rakam' üzerinde fikir birliğine varamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Güneş devre arası için transfer raporunu erken verirken en az 3 oyuncu istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Hatta tecrübeli hoca 4 oyuncu olursa şampiyonluğa oynamanın kendileri için daha kolay olacağının altını çizdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Başkan Ahmet Nur Çebi ise yabancı sınırından bahsetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

2 yabancı alabilmek için 2 yabancı gönderebileceklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Bu isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda bitecek isimler olabileceğinin altını çizdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Başkan Çebi'nin "1 oyuncu yetmez mi?" öneresine Güneş "Olmaz" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Ahmet Nur Çebi bu kez de "Belki 2 takviye yapabiliriz ama 3 çok zor" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş transfer için sayı verdi! Kaç imza gelecek?

Şenol Güneş'in transfer istediği bölgeler stoper, sol bek, kanat oyun kurucusu ve ön libero.

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