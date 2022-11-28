Şenol Güneş’le bambaşka olur

Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mert Nobre, siyah beyazlı takımla ilgili konuştu. Brezilyalı futbol adamı, "Fenerbahçe bir adım önde. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe ama konuşmak için daha çok erken. Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş hoca göreve geldi. Bu arada yapılacak çalışmalarla belki bambaşka bir Beşiktaş olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mert Nobre, siyah beyazlı takımla ilgili konuştu. Brezilyalı futbol adamı, "Fenerbahçe bir adım önde. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe ama konuşmak için daha çok erken. Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş hoca göreve geldi. Bu arada yapılacak çalışmalarla belki bambaşka bir Beşiktaş olacak" değerlendirmesinde bulundu.