BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarların merak ettiği isimlerden biri de Tayfur Bingöl...
Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarların merak ettiği isimlerden biri de Tayfur Bingöl...
Tecrübeli oyuncunun menajeri takımda kiralık forma giyen Tayfur'la ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...
Batur Altıparmak, Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık gelen 29 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün geleceği hakkında konuştu.
Takvim'e açıklama yapan ve "Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş'ta mutlu ve futboluna bakıyor" diyen Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:
İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur'un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık.
Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder. Alanyaspor'a opsiyon konusunu zaten sormasına da gerek yok.
Ama şu anda bunları konuşmak için erken. Beşiktaş ile geleceğe dönük bir konuşma henüz olmadı.
Tayfur'un odaklandığı şey düzenli olarak oynayabilmek ve takımına da maksimum katkıyı vermek.
Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla 12 maça çıktı.
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.
Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.
Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...