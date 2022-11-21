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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Tayfur Bingöl... Takımda kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncunun menajeri önemli açıklamalarda bulundu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:23
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarların merak ettiği isimlerden biri de Tayfur Bingöl...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Tecrübeli oyuncunun menajeri takımda kiralık forma giyen Tayfur'la ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Batur Altıparmak, Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık gelen 29 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün geleceği hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Takvim'e açıklama yapan ve "Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş'ta mutlu ve futboluna bakıyor" diyen Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur'un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder. Alanyaspor'a opsiyon konusunu zaten sormasına da gerek yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Ama şu anda bunları konuşmak için erken. Beşiktaş ile geleceğe dönük bir konuşma henüz olmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Tayfur'un odaklandığı şey düzenli olarak oynayabilmek ve takımına da maksimum katkıyı vermek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla 12 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu! "Beşiktaş isterse..."

1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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