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Bonucci tartışılmaz

Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş'ın deneyimli savunmacı Bonucci'yi izlediği ve alınması için olumlu rapor verdiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili duhuliye.com'a konuşan yetkililer "Bonucci dünya çapında bir oyuncu. Böyle bir oyuncu için rapor vermek gibi bir tasarruf olamaz, bu oyunculara başka türlü bakılır. İkna edilirlerse transfer gerçekleşir" açıklamasını yaptılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Bonucci tartışılmaz
Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş'ın deneyimli savunmacı Bonucci'yi izlediği ve alınması için olumlu rapor verdiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili duhuliye.com'a konuşan yetkililer "Bonucci dünya çapında bir oyuncu. Böyle bir oyuncu için rapor vermek gibi bir tasarruf olamaz, bu oyunculara başka türlü bakılır. İkna edilirlerse transfer gerçekleşir" açıklamasını yaptılar.
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