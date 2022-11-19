Tyler Boyd gönderildi

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu kuralı nedeniyle lisansı çıkarılmayan ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki futbolcu bilgi bankasında Boyd'un sözleşmesinin 4 Kasım tarihinde feshedildiği bilgisi yer aldı. Bu işlem, TFF'nin internet sitesine de yansıdı. Ancak Beşiktaş kulübü fesih işlemiyle ilgili KAP'a henüz bir bildirim göndermedi. Boyd, Beşiktaş'tan ayrılsa bile futbolcunun "haklı feshi" onaylanırsa, siyah-beyazlılar, kalan tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak