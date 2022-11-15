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Atiba kupada tarihe geçecek

39 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba, Dünya Kupası’nda forma giyerse tarihe geçecek!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Atiba kupada tarihe geçecek
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Dünya Kupas'ını iple çekiyor. Kanada milli takımının 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. F Grubu'ndu Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek Kanada'nın kadrosunda Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson da yer aldı. 97 kez görev yaptığı Kanada Milli Takımının en çok formasını giyen oyuncu olan Atiba, 2022 Dünya Kupası'nın da en yaşlı futbolcusu olacak. Atiba'dan sonra en yaşlı futbolcu unvanını ise Pepe elinde bulunduruyor. Pepe da 39 yaşında ancak ay farkıyla Atiba'dan küçük.
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