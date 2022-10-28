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Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş paylaşımı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı ve yeniden siyah-beyazlı takıma dönen eski hocası Şenol Güneş'e başarı dileğinde bulundu. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 13:46
Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş paylaşımı!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerini Hollanda Eredisivie ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde beraber çalıştığı Şenol Güneş'e başarı dileğinde bulundu.

"SİZE HER ŞEYİN EN GÜZELİ YAKIŞIR"

Deneyimli golcü paylaşımına "Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır..." notunu düştü.

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