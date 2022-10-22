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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den sürpriz karar! 3. kez sistemi değiştiriyor

Beşiktaş 3. kez sistem değişikliğine gidiyor. Siyah beyazlılar hazırlık maçlarına 3-4-3 sistemi ile giriş yaptı. Süper Lig'de ise 4-2-3-1 sistemi ile başlayan Valerien Ismael, 4-4-2 ile ile çift forvetli sisteme geçiyor. Fransız çalıştırıcı, yeni sistem ilk sınavını Hatay deplasmanında verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sonunda 5 galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Siyah beyazlılar, 4 kez berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Ayrıca 1 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Sezon öncesinde sistemini 3-4-3 olarak belirleyen Fransız teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından sezona 4-3-3 sistemi ile başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Takvim'in haberine göre, Valerien Ismael, gol yollarında yaşanan sıkıntılar ile birlikte Weghorst'un sakatlığı sonrasında Hatay'da takımını 4-4-2 sistemi ile sahaya sürecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Cenk Tosun ve Muleka çift santrfor olarak gol arayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Bunun yanında Dele Alli'nin yedeğe çekileceği Gedson Fernandes'in yeniden 11'deki yerini alacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

N'Koudou ise orta sahanın solunda görev alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Valerien Ismael 4-4-2 sistemi ile takımının daha kompakt görüntü vereceğini de hesap ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Zira son Trabzon derbisinde Beşiktaş'ta hatlar arasındaki kopukluklar dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Yeni sistem Hatay deplasmanında iyi sonuç verirse Valerien Ismael'in çift santrforlu sistemde ısrar etmesinin söz konusu olacağı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Sistem yine değişiyor

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

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